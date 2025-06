Cervinara muore a 31 anni in un incidente stradale l’agente Guido Giovanni Marro | il dolore della comunità

Una tragica perdita sconvolge la piccola comunità di Cervinara e Savigliano: Guido Giovanni Marro, giovane agente di polizia penitenziaria di soli 31 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra amici, familiari e colleghi, che si stringono nel dolore. La comunità si unisce nella tristezza, ricordando con affetto la sua dedizione e il suo sorriso.

Savigliano (Cuneo) – Un grave incidente stradale è costato la vita, nella serata di martedì 17 giugno, a Guido Giovanni Marro, agente di polizia penitenziaria di 31 anni. Il sinistro è avvenuto lungo la strada provinciale 662, nel territorio comunale di Savigliano, in direzione Marene, in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Cervinara, muore a 31 anni in un incidente stradale l’agente Guido Giovanni Marro: il dolore della comunità

