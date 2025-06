Cervarezza vince 1-0 contro Castellarano e conquista la vetta del girone B

In un match emozionante, Cervarezza conquista la vetta del girone B grazie a una vittoria di misura 1-0 contro Castellarano. La partita, combattuta e ricca di emozioni, ha visto i padroni di casa sfornare una prestazione di carattere, portando a casa tre punti fondamentali per il loro cammino. Scopriamo insieme come si è svolta questa sfida decisiva che ha acceso il campionato!

CERVAREZZA 1 CASTELLARANO 0 CERVAREZZA: Torcianti, Moretti, Gaspari, Buffagni, Cani, Ruopolo, Stradi (44’st Magliani), D’Orsi, Guidone, Muro, L.Fiori. A disp.. Fantolini, Masini, Casanova, G.Fiori, Zoncheddu. All.: Cecchi CASTELLARANO: Cheli, Mambelli (33’st D’Andrea), Fontana, Viviroli, Belfasti, Capiluppi, Bertolani (22’st Teneggi), Torelli, Bardeggia, Scalzi, Forchignone (33’st Rubbiani). A disp.: Peddis, Ferri, Barone, Galli, Corradini, Riviera. All.: Dallari Arbitro: Pigucci (Morini e Spessotto) Rete: D’Orsi al 31’st. Note: spettatori 500 circa. Ammoniti Buffagni, L.Fiori, Magliani, Capiluppi e Scalzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cervarezza vince 1-0 contro Castellarano e conquista la vetta del girone B

