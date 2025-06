certe notti a milanobrillano con i massive attack

Certe notti a Milano brillano di luci speciali, con i Massive Attack che inaugurano il nuovo Parco della Musica a Novegro-Segrate e l’emozione di Elisa al suo primo live allo stadio di San Siro, insieme a Cesare Cremonini e ospiti di rilievo. Un cartellone che promette emozioni uniche, tessendo un filo tra passato e presente. La musica si accende, e la città si prepara a vivere momenti indimenticabili.

Che notte stanotte per la Milano del live. A San Siro Elisa affronta il suo primo “Meazza” con Cesare Cremonini ed altri ospiti di riguardo, mentre a Novegro-Segrate i Massive Attack varano l’avventura di un nuovo spazio: il Parco della Musica di via Enzo Jannacci. Il collettivo messo in strada nell’ormai lontano 1987 da Robert “3D” Del Naja e Grantley “Daddy G” Marshall è, infatti, il primo grande nome di un cartellone impreziosito dalle presenze pure di Ozuna il 20 giugno, Nine Inch Nails il 24, Kool & The Gang il 29, De La Soul il 2 luglio, Willie Peyote il 10, The Who il 22 e The Smashing Pumpkins il 30. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it