Cerimonia per la conquista della Bandiera Blu 2025 è il 17° anno consecutivo

Un traguardo straordinario che testimonia l'impegno e la qualità delle nostre spiagge, confermando l’amore per il territorio e la cura dell’ambiente. Questo sabato alle 10:15 in piazza Alda Merini, si terrà la cerimonia di innalzamento della Bandiera Blu 2025, un momento di orgoglio condiviso da tutta la comunità. Un'occasione speciale per celebrare insieme il successo e rafforzare il nostro impegno per un futuro ancora più sostenibile...

Questo sabato (21 giugno), alle 10,15, in piazza Alda Merini (lungomare Pinzon, altezza viale Ennio) si terrà la cerimonia di innalzamento della Bandiera Blu 2025. Un’occasione aperta a tutti, in cui la comunità celebrerà ufficialmente l’ottenimento della 17esima Bandiera Blu consecutiva. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Cerimonia per la conquista della Bandiera Blu 2025, è il 17° anno consecutivo

In questa notizia si parla di: cerimonia - bandiera - conquista - anno

Cerimonia al Cnr a Roma conferma 9 Bandiera Blu del Veneto e nuovi piani di sostenibilità - Si è svolta a Roma, presso il CNR, una cerimonia che ha visto confermate le nove Bandiere Blu del Veneto, riconoscimento delle spiagge di eccellenza in Italia.

San Salvo confermata Bandiera Verde 2025: la cerimonia nazionale si terrà in città il 12 luglio San Salvo conquista, per il secondo anno consecutivo, la prestigiosa Bandiera Verde 2025, riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alle località balneari a mis Vai su Facebook

Cerimonia per la conquista della Bandiera Blu 2025, è il 17° anno consecutivo; conquista la Bandiera Blu 2025; Si terrà a San Salvo la cerimonia nazionale di consegna delle Bandiere verdi.

La cerimonia di consegna delle bandiere blu premia 16 località abruzzesi tra conferme e nuove entrate - Sedici comuni abruzzesi ricevono la bandiera blu 2025 per la qualità delle acque e la gestione ambientale, con Pescara confermata e Torino di Sangro premiata per la prima volta. Lo riporta gaeta.it

Latina conquista la Bandiera Blu per il 12esimo anno consecutivo - Alla cerimonia erano presenti il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, e i rappresentanti degli altri Comuni premiati. Riporta latinaquotidiano.it