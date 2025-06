Centro Storico | bando da 100 mila euro per negozi imprese e servizi

Hai un business nel cuore pulsante del nostro centro storico? Non perdere l’opportunità: fino al 30 giugno puoi partecipare all’Avviso Pubblico, che mette a disposizione 100 mila euro per sostenere negozi, imprese e servizi. Un’occasione imperdibile per rafforzare la tua attività e valorizzare il patrimonio cittadino. Preparati a fare il grande passo e cogli questa chance di crescita e sviluppo!

C'è tempo fino al 30 giugno per partecipare all'Avviso Pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle imprese del commercio, turismo e servizi, delle associazioni di categoria e delle micro e piccole imprese, sia in forma aggregata che singola, operanti nel Centro Storico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Centro Storico: bando da 100 mila euro per negozi, imprese e servizi

In questa notizia si parla di: centro - storico - imprese - servizi

