I giorni passano, e l'angoscia dei genitori cresce: centinaia di famiglie attendono ancora risposte chiare e soluzioni efficaci per garantire un’estate serena ai loro bambini. Il centro estivo SOS dei genitori rimane in apnea, mentre le promesse si dissolvono tra attese infinite. È ora che la nuova amministrazione prenda in mano la situazione, dimostrando attenzione concreta alle esigenze delle famiglie e dei piccoli che meritano un’estate senza preoccupazioni.

Sono rimasti con il fiato sospeso fino alla fine della campagna elettorale e ora sollecitano la nuova amministrazione per ottenere non solo risposte, ma soluzioni concrete per le famiglie dei 100 bambini ancora senza posto al centro estivo. A lanciare l’allarme sono i genitori dei piccoli iscritti alle scuole materne cittadine, che da settimane attendono conferme sull’ampliamento del servizio estivo gestito dall’istituzione Zerbi. "I giorni passano, ma non arrivano informazioni concrete" spiegano in una nota. La mobilitazione era partita da una raccolta firme che ha visto l’adesione di oltre 400 famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Centro estivo. Sos dei genitori: "Senza risposte"

