Centri estivi | contributi per minori fino a 14 anni Domande entro il 30 giugno

Se hai un minore fino a 14 anni e desideri garantirgli un’estate ricca di divertimento e apprendimento, non perdere l’opportunità di accedere ai contributi per i centri estivi. Con il bando promosso dall’INPS, puoi ricevere un aiuto economico per coprire le spese di iscrizione, rendendo più accessibile questa esperienza fondamentale. La domanda va presentata entro il 30 giugno: scopri come approfittarne e preparati a vivere un’estate indimenticabile!

Per accedere alla graduatoria nazionale relativa ai contributi per i centri estivi, è necessario presentare una domanda di partecipazione al relativo bando. L’iniziativa, promossa dall’INPS attraverso il bando Centri Estivi, prevede l’erogazione di un sostegno economico a copertura, totale o parziale, delle spese sostenute per la frequenza di un centro estivo diurno in Italia, durante il periodo compreso tra giugno e settembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

