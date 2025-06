Cellulari banditi nelle scuole superiori Latini | Bene la circolare del Ministro Valditara

In un'epoca in cui l’attenzione all’apprendimento e alla concentrazione scolastica è fondamentale, la circolare del Ministro Valditara che vieta l’uso dei cellulari nelle scuole superiori rappresenta una svolta importante. La decisione ha incontrato il favore di figure istituzionali come Dino Latini, segno che un ambiente più disciplinato può favorire il successo degli studenti e valorizzare il valore dell’istruzione. È un passo deciso verso un futuro più concentrato e produttivo.

ANCONA – Cellulari banditi anche al liceo e negli istituti tecnici e professionali. La circolare del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara trova pieno consenso nel Presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini, il quale ricorda come lui stesso, a nome del.

Dal prossimo anno scolastico, cellulari banditi anche per scopi didattici. Il provvedimento che per il ministro mira a ridurre le distrazioni solleva dubbi e discussioni sul ruolo della tecnologia nell’apprendimento - Nuova circolare del ministro Valditara: addio agli smartphone nelle scuole superiori, anche per scopi didattici.

