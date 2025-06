Ceffoni e oggetti lanciati contro mamma e nonna | ubriaca pretendeva di continuo denaro

Una storia di violenza che lascia senza parole: una donna, sotto l’effetto dell’alcol, ha aggredito ripetutamente mamma e nonna, arrivando a usare oggetti contundenti e a infliggere gravi ferite. Un episodio drammatico che evidenzia quanto siano urgenti interventi di prevenzione e supporto per le vittime. È fondamentale affrontare queste situazioni con sensibilità e determinazione, affinché nessuno sia più lasciato solo di fronte alla violenza domestica.

SALVE – Spesso avrebbe fatto rientro in casa ubriaca fradicia, scatenando tutta la sua aggressività su mamma e nonna. Non solo in senso verbale, ma anche fisico. Tanto da arrivare in una circostanza a colpire la nonna, 71enne, con il coperchio di una stufa di ghisa, provocandole un trauma cranico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Ceffoni e oggetti lanciati contro mamma e nonna: ubriaca, pretendeva di continuo denaro

