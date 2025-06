Cedolino NoiPa arriva il conguaglio fiscale e contributivo | chi ne ha diritto

Il 18 giugno segna un momento cruciale per i dipendenti pubblici: arriva il conguaglio fiscale e contributivo su NoiPa, un'opportunità per molti di ricevere aggiornamenti importanti sul proprio stipendio. Questa giornata offrirà anche emissioni speciali dedicate a supplenti brevi e vigili, garantendo maggiore trasparenza e consapevolezza sui propri dati. È un passo fondamentale per assicurare che ogni lavoratore pubblico abbia tutte le informazioni necessarie per gestire al meglio il proprio budget...

Il 18 giugno è una data importante per i dipendenti della pubblica amministrazione che ricevono in cedolino NoiPa. A partire da questa giornata infatti saranno disponibili una serie di emissioni, a partire dal conguaglio fiscale e contributivo per tutti coloro che sono rimasti esclusi da quello di febbraio. Inoltre, oltre alla pubblicazione del cedolino stesso, si verificheranno anche due altre emissioni speciali, per supplenti brevi e vigili del fuoco volontari, e partirà anche l'emissione degli arretrati per le forze armate e quelle di polizia. I pagamenti, invece, partiranno dalla prossima settimana.

In questa notizia si parla di: cedolino - noipa - conguaglio - fiscale

