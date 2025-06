C' è un' Italia che va al Mondiale | dopo 13 anni le azzurrine di Matteucci alla Coppa U20

L’Italia torna a brillare sul palcoscenico internazionale con entusiasmo e determinazione. Dopo 13 anni, le azzurrine di Matteucci si preparano a conquistare il mondiale, mentre la Nazionale U19 si guadagna il pass per la Polonia 2026 con una vittoria storica contro la Svezia. Gravina sottolinea: "Ragazze che stanno scrivendo la storia". Un emozionante capitolo del calcio giovanile italiano sta prendendo forma, promettendo un futuro ricco di successi e sorprese.

Con la vittoria nella seconda giornata dell'Europeo contro la Svezia, la Nazionale U19 si è guadagnata il pass per Polonia 2026. Gravina: "Ragazze che stanno scrivendo la storia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - C'è un'Italia che va al Mondiale: dopo 13 anni, le azzurrine di Matteucci alla Coppa U20

L'Italia Under 19 femminile supera la Svezia grazie a un gol di Giada Pellegrino Cimò. Le Azzurrine sono ora a un passo dalle semifinali e dalla possibilità di qualificarsi per il Mondiale Under 20 Vai su X

Sorteggiati in Marocco i gironi del Mondiale #U17WC .? #Under17 #Azzurrine Vai su Facebook

