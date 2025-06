Cdp ora finanzia anche le imprese più piccole primi prestiti a tre Pmi campane

Cassa Depositi e Prestiti amplia il suo ruolo di alleato delle PMI italiane, ora offrendo finanziamenti diretti anche alle imprese più piccole. Con questa nuova operatività, il Gruppo rafforza il sostegno al tessuto imprenditoriale, in linea con il Piano Strategico 2025-2027. Le prime operazioni di prestito a tre PMI campane segnano un passo importante verso uno sviluppo più inclusivo e sostenibile del nostro sistema economico.

Prende il via la nuova operatività di Cassa Depositi e Prestiti che rafforza e amplia il proprio sostegno al tessuto imprenditoriale italiano offrendo finanziamenti diretti anche per le piccole e medie imprese. Il Piano Strategico 2025-2027 del Gruppo prevede infatti un maggiore supporto a questo comparto, finora sostenuto da Cdp esclusivamente con l’intermediazione del canale bancario e tramite la finanza alternativa. Le prime operazioni sono state realizzate nel Mezzogiorno, a favore di tre società campane. Si tratta di Movisid, attiva nella distribuzione e lavorazione di metalli non preziosi, Tecfi, specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di fissaggio metallici e Casaro del Re (gruppo Fattorie Garofalo), azienda impegnata nella lavorazione del latte di bufala per la produzione di formaggi bufalini Dop. 🔗 Leggi su Ildenaro.it