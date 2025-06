CCNQ 2025 27 | firma con rinvio i rinnovi contrattuali restano in sospeso Bozza

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Quadro 2025/27 per il pubblico impiego rappresenta un passo importante verso il futuro, segnato da impegni a riforme progressive. Tuttavia, mentre la firma avviene con un rinvio e i rinnovi del triennio precedente restano in sospeso, si apre una fase di attesa e negoziazioni cruciali per il settore. La strada è ancora lunga, ma il percorso si fa più chiaro.

È stato siglato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) 202527 per il pubblico impiego. L'intesa non introduce novità immediate ma impegna a future riforme. Persistono però forti criticità sui rinnovi contrattuali del triennio precedente, ancora in fase di stallo. CCNQ 202527: un accordo ponte per il futuro Il 17 giugno è stato formalmente sottoscritto .

