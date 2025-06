CavaRei conquista anche il palazzo dell' Onu di New York | Abbiamo portato un modello virtuoso di lavoro in rete

Un traguardo straordinario: i ragazzi di CavaRei hanno portato un modello virtuoso di lavoro in rete direttamente al cuore delle Nazioni Unite a New York. L’emozione di rappresentare il terzo settore italiano alla 18esima Conferenza Internazionale sulla Disabilità è stata palpabile, testimoniando la forza della solidarietà e dell’inclusione. La loro partecipazione apre nuove strade di speranza e innovazione, dimostrando che il cambiamento può partire da qui.

Emozione per i ragazzi di CavaRei, che hanno partecipato alla 18esima Conferenza Internazionale sulla Disabilità presso il Palazzo delle Nazioni Unite a New York, in rappresentanza del terzo settore italiano. La squadra partita da Forlì, accompagnata anche da alcune famiglie, ha affrontato questa.

