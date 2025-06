Caterina Balivo fresca e glamour con l’abito a fiori firmato da Belen Rodriguez

Caterina Balivo incanta con il suo look fresco e glamour, indossando un abito a fiori firmato da Belen Rodriguez. La conduttrice di Aversa stravolge lo studio de La Volta Buona con un tocco di raffinatezza e solaritĂ , dimostrando come un capo evergreen possa essere anche contemporaneo e di tendenza. Elegante e versatile, questo abito floreale si conferma un must-have della stagione, perfetto per ogni occasione. Caterina ha poi optato per un modello decisamente particolare e speciale, firmato...

Una ventata di freschezza e raffinatezza nello studio de La volta buona grazie al look di Caterina Balivo. Al di lĂ della sua consueta solaritĂ e vivacitĂ , la conduttrice di Aversa ha deciso di puntare su un capo evergreen della bella stagione, sempre di grande tendenza: l’abito floreale. Glamour e chic, oltre che versatile e perfetto per ogni occasione. Caterina ha poi optato per un modello decisamente particolare e speciale, firmato nientepopodimeno che da Belen Rodriguez. L’abito a fiori di Caterina Balivo. Per la puntata de La volta buona in onda su Rai 1 mercoledì 18 giugno, Caterina Balivo ha sfoggiato un abito a fiori di Mar de Margaritas, brand creato qualche anno fa da Belen Rodriguez. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Caterina Balivo fresca e glamour con l’abito a fiori firmato da Belen Rodriguez

