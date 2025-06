Catania Se non paghi ti tag*io la gola | parcheggiatore abusivo tenta di estorcere denaro ad un poliziotto per il parcheggio

A Catania, l’ombra dell’illegalità si fa sentire con episodi che scuotono la città: un parcheggiatore abusivo ha tentato di estorcere denaro a un poliziotto, minacciandolo e dimostrando come il malaffare possa infiltrarsi anche nelle strade più trafficate. Un episodio grave che ricorda quanto sia importante tutelare i nostri pubblici ufficiali e mantenere alta la legalità. La lotta contro queste minacce continua senza sosta.

Tentata estorsione e minacce a pubblico ufficiale, in manette un 39enne straniero. Un uomo di 39 anni, straniero e già noto alle forze dell'ordine per attività illecite, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentata estorsione e minaccia a pubblico ufficiale. Resta valida, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L'episodio in via Carlo Felice Gambino. I fatti si sono svolti nella mattinata di lunedì, quando una pattuglia delle motovolanti della Questura ha notato una lite tra due uomini in via Carlo Felice Gambino.