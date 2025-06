Castel San Giorgio torna la Sagra del Baccalà | dal 20 al 22 giugno tra sapori tradizione e convivialità

Preparati a vivere un weekend all’insegna dei sapori autentici e delle tradizioni più radicate! Castel San Giorgio torna con la 27ª edizione della Sagra del Baccalà, un evento imperdibile che unisce convivialità, gusto e cultura nella suggestiva frazione di Aiello–Campomanfoli. Dal 20 al 22 giugno, il Centro Comunità Maria si trasformerà nel cuore pulsante di un festival che celebra il patrimonio gastronomico dell’Agro nocerino. Non mancare!

Torna a Castel San Giorgio, nella frazione di Aiello–Campomanfoli, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell'Agro nocerino: la Sagra del Baccalà e non solo, giunta quest'anno alla sua 27ª edizione. L'evento si svolgerà da venerdì 20 a domenica 22 giugno presso il Centro Comunità Maria.

