Castel Gandolfo come visitare il Palazzo Papale e il Giardino Segreto

Scopri il fascino di Castel Gandolfo, una gemma nascosta sui Colli Albani con viste mozzafiato sul Lago Albano. Antica residenza estiva dei Papi, il suo Palazzo Papale ti invita a immergerti nella storia e nell’arte, mentre i segreti del Giardino Segreto ti svelano un mondo di tranquillità e meraviglia. Un’esperienza unica che unisce cultura, natura e spiritualità : ecco come visitare questo tesoro nascosto.

Castel Gandolfo è una città  romana sita sui Colli Albani che si affaccia sul Lago Albano, nella regione Lazio. Da tutti conosciuta per essere la sede del Palazzo Apostolico, che serviva come residenza estiva e ritiro per le vacanze del Papa. Ora è aperto al pubblico come museo. Castel Gandolfo, cosa sapere sul Palazzo Papale. A circa 25 chilometri da Roma, il Palazzo Papale di Castel Gandolfo è da tutti conosciuto per essere stata la residenza estiva dei papi. Il paesaggio mozzafiato lo rende ancora più bello con tanto di vista sul lago Albano e sui Castelli Romani. Leggi anche: — Castelli Romani, da qui potrai godere di alcune vedute paesaggistiche fra le più incantevoli della zona Il Palazzo Apostolico è aperto al pubblico con visite guidate e audioguide. 🔗 Leggi su Funweek.it