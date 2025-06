Cassandre del Mallero | Più sicurezza e più controlli per evitare spiacevoli conseguenze

godersi il fresco e la natura incontaminata, immergendosi nella suggestiva bellezza delle Cassandre del Mallero. Tuttavia, questa meravigliosa area richiede attenzione e rispetto per garantire la sicurezza di tutti. È fondamentale conoscere le norme di comportamento e i controlli previsti per prevenire incidenti e preservare questo angolo di paradiso, affinché le future generazioni possano continuare a godere delle sue meraviglie.

Storicamente il torrente Mallero è stato sfruttato dai cittadini di Sondrio come zona di refrigerio nei caldi periodi estivi. Una delle zone più “apprezzate” è sempre stata quella delle Cassandre, le gole del Mallero poste più a nord. In estate, infatti, è frequente vedere gruppi di persone, per. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it