Caso Palamara ultimo colpo di spugna | la giudice che trattava le nomine in chat promossa a capo della Corte d’Appello

Nel cuore dello scandalo Palamara, la giudice Marilena Rizzo si prepara a concludere la sua carriera come presidente della Corte d’Appello di Bologna, nonostante i legami sospetti con Luca Palamara e il processo disciplinare conclusosi con un’assoluzione per “scarsa rilevanza”. Un caso emblematico di come, a volte, le ombre del passato si dissolvano nel tempo, lasciando spazio a nuove sfide e responsabilità. La vicenda solleva domande sulla trasparenza e l’etica nel sistema giudiziario italiano.

È una dei magistrati che interagivano in modo più sfacciato con Luca Palamara, l’ex pm radiato al centro dello scandalo nomine. Ma non ha mai subito conseguenze per questo: il processo disciplinare si è chiuso con l’assoluzione per “ scarsa rilevanza ” dei fatti. E ora Marilena Rizzo, 66enne ex presidente del Tribunale di Firenze, si avvia a chiudere la carriera nel prestigioso ruolo di presidente della Corte d’Appello di Bologna. Mercoledì infatti il Consiglio superiore della magistratura approverà quasi certamente la proposta di maggioranza della Quinta Commissione, competente sugli incarichi direttivi, che l’ha indicata per la poltrona con tre voti su sei, nonostante gli eloquenti messaggi scambiati tra il 2017 e il 2018 con Palamara, allora consigliere del Csm (presidente proprio della Commissione nomine) e leader indiscusso della sua corrente, Unità per la Costituzione (UniCost), di orientamento centrista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Palamara, ultimo colpo di spugna: la giudice che trattava le nomine in chat promossa a capo della Corte d’Appello

