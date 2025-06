Caso di meningococco al Coroneo | detenuto in terapia intensiva profilassi per oltre 100 persone

Un caso di meningococco ha colpito il coroneo di Trieste, coinvolgendo oltre 100 persone in profilassi. Il 16 giugno un detenuto della Casa circondariale "Ernesto Mari" è stato ricoverato in terapia intensiva con sintomi di infezione batterica invasiva. La pronta risposta delle autorità sanitarie mira a contenere la diffusione e tutelare la salute pubblica, dimostrando come la collaborazione tra ospedale e istituzioni sia fondamentale per affrontare emergenze di questo calibro.

In data 16 giugno è stato ricoverato presso la terapia Intensiva dell'Ospedale di Cattinara un paziente domiciliato nella Casa circondariale di Trieste "Ernesto Mari", che presentava sintomi riconducibili a uno stato settico e gli esami eseguiti hanno confermato una malattia batterica invasiva da.

