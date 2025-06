Casi di morbillo a Udine | giornata di vaccini per tutti fino ai 50 anni

Un'occasione imperdibile per proteggere sé stessi e la comunità: il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale organizza un Open Day dedicato alla vaccinazione contro il morbillo, rivolto a tutti fino ai 50 anni. Venerdì 20 giugno 2025, presso la sede del... è il momento di agire per prevenire eventuali focolai e rafforzare la salute pubblica. Non mancate!

Un'opportunità importante per la salute di tutti i cittadini: il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha organizzato un Open Day dedicato alla vaccinazione contro il morbillo, in programma venerdì 20 giugno 2025. L'appuntamento è presso la sede del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Casi di morbillo a Udine: giornata di vaccini per tutti, fino ai 50 anni

