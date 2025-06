Casertano fa festa con il 10eLotto | centrato un 9 da 20mila euro

Il Casertano torna a sorridere grazie al 10eLotto: un fortunato giocatore di Sessa Aurunca ha centrato un 9 da 20.000 euro, portando la dea bendata direttamente nel cuore della provincia. Con questa vincita, il gioco si conferma protagonista di emozioni e grandi premi. L'ultimo concorso ha distribuito premi per milioni di euro, dimostrando ancora una volta che la fortuna può bussare a ogni porta, anche quella del cuore del Sud.

La dea bendata torna a baciare il casertano. Nel concorso di martedì 17 giugno del 10eLotto, come riporta Agipronews, centrato a Sessa Aurunca un 9 da 20mila euro. La giocata è stata registrata in una ricevitoria sulla Provinciale Sessa-Fasani. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Casertano fa festa con il 10eLotto: centrato un 9 da 20mila euro

