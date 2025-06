Casertana Degli Esposti al lavoro | il nuovo allenatore è il primo nodo da sciogliere

L’attesa è finita: Alessandro Degli Esposti torna alla Casertana, portando con sé nuove speranze e sfide da affrontare. Dopo un’esperienza al Gubbio, il direttore sportivo si trova ora di fronte al primo grande dilemma: quale sarà il futuro dell’allenatore Manuel Iori? La decisione, che potrebbe cambiare le sorti della squadra, si avvicina rapidamente. Tempo di lettura: meno di 1 minuto.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ufficialità è arrivata soltanto stamattina ma la notizia era ormai in giro da settimane. Alessandro Degli Esposti torna a Caserta dopo l’esperienza di una sola stagione al Gubbio. Il primo nodo da sciogliere per il nuovo-vecchio direttore sportivo della Casertana è sicuramente quello dell’allenatore. Le quotazioni per la permanenza di Manuel Iori sono ormai ridotte al lumicino: nonostante le parole al miele del presidente rossoblù, le strade dell’allenatore lombardo e della squadra della Reggia sembrerebbero praticamente segnate da un imminente divorzio. Perdono quota anche le possibilità di Federico Guidi, di ritornare a Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casertana, Degli Esposti al lavoro: il nuovo allenatore è il primo nodo da sciogliere

