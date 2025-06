Caserta l'Interruzione volontaria della gravidanza al Sant'Anna e San Sebastiano riprende a luglio

A Caserta, la speranza riprende vita: l’interruzione volontaria della gravidanza al Sant’Anna e San Sebastiano tornerà disponibile da luglio. Dopo la sospensione causata dalle dimissioni dell’unico ginecologo non obiettore, il servizio si prepara a riaprire, offrendo nuovamente assistenza alle donne che ne hanno bisogno. Un passo importante verso il rispetto dei diritti e della salute femminile, continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli.

L'Ivg nell'ospedale di Caserta è stata sospesa a causa delle dimissioni dell'unico ginecologo non obiettore a novembre. Da luglio, fanno sapere dal nosocomio, il servizio riprenderà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

