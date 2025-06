Caserta aborti sospesi in ospedale | mancano medici non obiettori

A Caserta, il servizio di Interruzione Volontaria della Gravidanza è temporaneamente sospeso presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano a causa della carenza di medici non obiettori. Questa situazione evidenzia le difficoltà nel garantire un diritto fondamentale alle donne, ma si prevede che il servizio riprenderà il primo luglio, restituendo alle donne la possibilità di scegliere con serenità. La speranza è che situazioni come questa diventino sempre più rare e risolte rapidamente.

Il servizio di Interruzione Volontaria della Gravidanza è temporaneamente sospeso presso l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per mancanza di medici non obiettori. Sospeso per mancanza di medici non obiettori, riprenderà il prossimo primo luglio all'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta il servizio di Interruzione Volontaria della Gravidanza (Ivg).

