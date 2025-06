Casermette più servizi Il Comune fa il punto

Lunedì, la Casermetta Santa Croce si è trasformata nel centro di un importante confronto tra amministrazione e gestori delle casermette lungo le Mura urbane. Promosso dall’assessorato al Turismo e alla Cultura, l’incontro ha visto la partecipazione di figure chiave come Remo Santini, Mia Pisano, e rappresentanti del comitato scientifico. Un momento decisivo per definire strategie di valorizzazione e tutela di un patrimonio unico. La città ora guarda al futuro con rinnovato entusiasmo.

Alla casermetta Santa Croce, lunedì si è tenuto un incontro promosso dall'amministrazione comunale con tutti i gestori delle casermette posizionate lungo le Mura urbane. Hanno partecipato gli assessori Remo Santini (turismo) e Mia Pisano (cultura), insieme ai dirigenti comunali Paola Angeli e Maria Cristina Panconi. Presente anche Marco Innocenti, in rappresentanza del comitato scientifico per la valorizzazione delle Mura urbane, organismo istituito dalla stessa amministrazione con l'obiettivo di valorizzare, tutelare e promuovere il monumento in maniera coordinata e strategica. L'incontro ha rappresentato un importante momento di confronto operativo, volto a fare il punto della situazione in merito agli orari di apertura delle casermette, all'accessibilità ai bagni e ai servizi pubblici presenti lungo il percorso.

