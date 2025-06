Case e negozi senza luce A Roma oltre 1200 utenze spente in 10 giorni per guasti accidentali

A Roma, oltre 1200 utenze sono rimaste senza luce in soli dieci giorni a causa di guasti accidentali. Palazzi e negozi nei vari quartieri hanno sperimentato blackout di almeno quattro ore, interrompendo attività vitali e creando caos tra cittadini e commercianti. Una situazione che mette in evidenza la fragilità della rete elettrica cittadina e la necessità di interventi tempestivi per garantire sicurezza e continuità .

A Roma, in diversi quadranti della città , da giorni ci sono palazzi e negozi rimasti senza corrente per almeno 4 ore. Oltre mille utenze di bassa tensione, ossia quelle che fanno riferimento agli impianti elettrici che utilizzano una tensione nominale inferiore a 1000 volt in corrente alternata.

