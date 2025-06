Cascina Spiotta i silenzi del Br maldestro Massimo Maraschi | sequestro chi si ricorda?

Nel cuore di Milano, tra ricordi e verità mai sopite, si riaccendono le ombre del passato. Bruno D’Alfonso, figlio dell’appuntato dei carabinieri ucciso 50 anni fa dalle Brigate Rosse, esprime la sua delusione per i silenzi che avvolgono ancora oggi la Cascina Spiotta e il sequestro dell’imprenditore Vittorio Vallarino Gancia. Un dramma irrisolto che continua a far discutere, mentre la giustizia cerca di fare luce su un capitolo oscuro della nostra storia.

Milano – Bruno D’Alfonso, uno dei tre figli dell’ appuntato dei carabinieri ucciso 50 anni fa dalle Brigate rosse nel blitz alla Cascina Spiotta per liberare l’imprenditore vinicolo Vittorio Vallarino Gancia, in una pausa dell’udienza esprime tutta la sua “delusione” per i s ilenzi dell’ex brigatista Massimo Maraschi, l’unico ad essere stato finora condannato, nel 1978, per quell’episodio. “Considero un’ingiustizia – spiega – il fatto che gli sia stata concessa la facoltà di non rispondere, sfruttando un cavillo. Anche umanamente, mi sarei aspettato un atteggiamento diverso”. Guido Salvini, ex magistrato e legale di una figlia della vittima, parla di un rifiuto “poco comprensibile sul piano giuridico e anche sul piano civile”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it