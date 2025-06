Casatenovo addio all’ex Vismara | si progetta il nuovo centro

Casatenovo si prepara a voltare pagina: l'ex Vismara, simbolo di un'epoca passata, verrà abbattuto per fare spazio a un nuovo centro residenziale. La ciminiera e la sirena resteranno come ricordi di un passato industrioso, mentre il futuro promette spazi vivaci e innovativi per la comunità. Un nuovo capitolo sta nascendo, capace di trasmettere speranza e rinnovamento: il cambiamento è alle porte.

Casatenovo (Lecco) – I ruderi dell’ex stabilimento della V ismara a Casatenovo verranno presto abbattuti. Resterà in piedi solo la ciminiera in matton i e con essa la sirena che scandiva gli orari di lavoro ma in fondo tutta la vita del paese che ha suonato per l’ultima volta la sera del 30 dicembre 2011, simboli di un capitolo di storia importante per tutta la Brianza ma ormai concluso. Al posto del “mostro” vuoto e fatiscente sorgeranno case, strade, parcheggi, una piazza, una grande area verde, spazi e servizi pubblici, negozi e attività commerciali.., un nuovo centro che a Casatenovo non c’è mai stato, nonostante sia la quarta cittadina più popolosa e importante della provincia di Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casatenovo, addio all’ex Vismara: si progetta il nuovo centro

In questa notizia si parla di: casatenovo - vismara - addio - progetta

