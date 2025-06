Casa in fiamme il comandante dei carabinieri di Paternò interviene e impedisce il propagarsi dell' incendio

Un'azione tempestiva e determinante ha salvato una famiglia in pericolo: il comandante dei carabinieri di Paternò, durante un normale rientro, ha prontamente intervenuto in un incendio che minacciava la loro casa. Con coraggio e rapidità, ha evitato il propagarsi delle fiamme, proteggendo la giovane madre e i suoi tre figli da conseguenze drammatiche. Un esempio di dedizione e spirito di servizio che dimostra come il coraggio possa fare la differenza.

I comandante della stazione dei carabinieri di Paternò è stato protagonista di un intervento di salvataggio che ha evitato gravi conseguenze a una giovane madre e ai suoi tre figli. Intorno a mezzogiorno il militare, durante il rientro in sede a bordo dell'autovettura di servizio, ha notato tre.

