Casa del Vento live a Castelsecco.

Preparati a vivere una serata indimenticabile al Parco archeologico di Castelsecco, il suggestivo sito che sovrasta la città. Mercoledì 28 giugno alle 19.20, la band aretina La Casa del Vento accenderà il palco con il loro sound coinvolgente. Dopo il concerto, potrai gustare la cena sociale e condividere momenti speciali con amici e appassionati. Non perdere questa occasione: prenota subito il tuo posto e vivi un’esperienza unica tra musica e natura!

