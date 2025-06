Casa Crescenzago non sarà più venduta con la villa di Recco e altri immobili Le associazioni festeggiano

Il Comune di Milano torna a riappropriarsi di beni storici e di pregio, tra cui le prestigiose colonie al mare e in montagna, suscitando entusiasmo tra le associazioni che celebrano questa riconquista. Dopo anni di attesa, questa operazione segna un importante passo verso la valorizzazione del patrimonio cittadino, riscoprendo spazi di grande valore culturale e storico. La riqualificazione di questi immobili apre nuove prospettive per il territorio e per i cittadini, pronti a riscoprire le proprie radici e tradizioni.

Il Comune di Milano si 'riprende' diversi asset immobiliari che, nel lontano 2007, con la sindaca Letizia Moratti, erano stati trasferiti a due fondi. Tra gli immobili che, in tutto questo tempo, non sono stati venduti, ci sono le due ex colonie al mare e in montagna, una villa di pregio in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Casa Crescenzago non sarà più venduta (con la villa di Recco e altri immobili). Le associazioni festeggiano

