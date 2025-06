Cartoline con le frasi dei cantanti vendute per falsa beneficenza | così la donazione di 6 euro diventava di 6.000

Una truffa lampante a Milano: cartoline con frasi di cantanti celebri, vendute come beneficenza, mascheravano una frode da migliaia di euro. La trappola si snodava tra affascinanti parole di musica e un semplice clic sul POS, ma dietro questa illusione si celava un inganno che ha prosciugato le donazioni destinate ai più bisognosi. La vera melodia in questa vicenda è il richiamo alla trasparenza e all'etica che non devono mai essere traditi.

Milano, 18 giugno 2025 – Alla fermata San Siro della metro e nel piazzale davanti allo stadio fermavano gli spettatori dei concerti, chiedendo una donazione in beneficenza di pochi euro, in cambio di una cartolina con stampate frasi celebri dei testi delle canzoni degli artisti in scena nel tempio della musica live in città. Poi però sul pos portatile digitavano tre zeri in più, trasformando così le donazioni da 6,1 euro in prelievi da 6.100 euro. Questa l'articolata truffa architettata da un gruppo di sei persone provenienti da Torino e scoperta dagli agenti del commissariato Bonola di Milano, dopo le prime denunce delle vittime, vittime del raggiro nella giornata dei concerti di Cesare Cremonini e dei Modà degli scorsi giorni a Milano (ovviamente completamente estranei alla vicenda ndr). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cartoline con le frasi dei cantanti vendute per (falsa) beneficenza: così la donazione di 6 euro diventava di 6.000

In questa notizia si parla di: euro - frasi - beneficenza - così

Non ho mai fatto beneficenza in vita mia. E mai la farò. Ma la beneficenza allo Stato sì. L’ho sempre fatta. Quindi, questa notizia delle 150 mila euro purtroppo è falsa. Vi pare che mi metto ad evadere per una cifra così ridicola? Per chi mi avete preso. Per un p Vai su Facebook

Cartoline con le frasi dei cantanti vendute per (falsa) beneficenza: così la donazione di 6 euro diventava di 6.000; “Caro amico te lo dico da amico, io penso a li cazzi miei!”: il debutto da cantante di Antonio Razzi GUARDA IL VIDEO; X Factor, “Morgan ha devoluto 150 mila euro in beneficenza (su un cachet di 300 mila) dopo le offese e….