Cartolina con frasi cantanti per beneficenza la nuova truffa ai concerti a San Siro

Scopri come una semplice cartolina con frasi celebri dei tuoi artisti preferiti sta diventando una truffa ai concerti di San Siro. Mentre pensi di contribuire a cause benefiche, alcuni approfittano della tua generosità per ingannarti. È fondamentale conoscere i rischi nascosti dietro queste iniziative apparentemente innocue. Rimani informato e proteggi il tuo cuore solidale da inganni e truffe.

(Adnkronos) – Alla fermata San Siro della metro e nel piazzale davanti allo stadio fermavano gli spettatori dei concerti, chiedendo una donazione in beneficenza di pochi euro, in cambio di una cartolina con stampate frasi celebri dei testi delle canzoni degli artisti. Sul Pos portatile poi digitavano tre zeri in più, trasformando così le donazioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: cartolina - frasi - beneficenza - concerti

Cartoline con le frasi dei cantanti vendute per (falsa) beneficenza: così la donazione di 6 euro diventava di 6.000; Giulia De Lellis, il parto è vicino: Sono giorni che giro tra medici e ospedali; Israele-Iran, Trump: Teheran vuole negoziare, la mia pazienza è finita.

Cartoline con le frasi dei cantanti vendute per (falsa) beneficenza: così la donazione di 6 euro diventava di 6.000 - La truffa ai danni dei fan dopo i concerti a San Siro: arrestate sei persone, in azione con pos portatili dopo i live allo stadio. Scrive msn.com

La truffa dei bigliettini con le citazioni fuori dai concerti a San Siro: come funziona - Sei persone sono indagate dalla polizia: facevano pagare i fan col bancomat ma impostavano il terminale con le cifre maggiorate. Come scrive milanotoday.it