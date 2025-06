carte e home banking non funzionano crescono gli esposti

carte e home banking non funzionano, crescendo gli esposti dei clienti italiani. La Banca d’Italia ha reso noti i dati del 2024, evidenziando un aumento del 5% rispetto all’anno precedente, con oltre 11.800 reclami. Le principali criticità riguardano problemi con pagamenti, home banking e carte di credito, ma si registrano anche un incremento nelle segnalazioni di truffe e furti di credenziali, sottolineando l’urgenza di rafforzare la sicurezza digitale e la fiducia nel sistema bancario.

La Banca d’Italia ha diffuso i dati sui reclami e gli esposti dei clienti delle banche italiane nel 2024. Il dato generale è in aumento del 5% rispetto all’anno precedente, per un totale di oltre 11.800 esposti. Le lamentele riguardano principalmente i pagamenti, con i siti di home banking e le carte di credito al centro delle critiche. Crescono però di molto anche le segnalazioni di truffe, soprattutto quelle legate ai furti di credenziali per l’accesso al proprio profilo e ai falsi investimenti, principalmente in criptovalute. I reclami contro le banche nel 2024. Nel 2024, secondo i dati elaborati da Banca d’Italia, i reclami contro le banche sono aumentati del 5% rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Quifinanza.it