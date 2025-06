Carrozzine elettriche perché il Servizio sanitario nazionale sta negando il rimborso delle batterie

Il nuovo decreto tariffe 2025 ha rivoluzionato le regole sui rimborsi per le carrozzine elettriche, lasciando molte persone in difficoltà e senza supporto. La negazione del rimborso delle batterie da parte del Servizio Sanitario Nazionale sta generando incertezze e preoccupazioni tra utenti e associazioni. “Ci troviamo in un momento di grande confusione”, avverte la consigliera lombarda Lisa Noja. È fondamentale affrontare questa crisi per garantire assistenza e diritti a chi ne ha più bisogno.

Il nuovo decreto tariffe 2025 ha cambiato le regole sui rimborsi per le carrozzine elettriche, generando incertezze e difficoltà nell'accesso a batterie e riparazioni. "Ci troviamo in un momento di grande confusione", avverte la consigliera lombarda Lisa Noja.

