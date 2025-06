Carraro forever | i dinosauri si sono estinti lui no

Nel mondo dello sport e della politica, si dice che i dinosauri si siano estinti, ma alcuni sembrano sfidare questa teoria. Franco Carraro, 85 primavere e una vitalità sorprendente, torna in scena con determinazione, annunciando la sua candidatura alla presidenza del Coni. Un ritorno che scuote le certezze e riaccende la sfida tra passato e presente, dimostrando che, a volte, i dinosauri sono ancora pronti a vestirsi di nuovo di bianco e azzurro.

Franco Carraro, 85 primavere e neanche un autunno, torna in pista – letteralmente – e si candida alla presidenza del Coni. Per chi pensava che la preistoria fosse finita e i dinosauri si fossero estinti, sorpresa: il Carrarosauro è vivo e vegeto, lotta fra noi e mira al Tricolore olimpico. Ex ministro, ex parlamentare, ex . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Carraro forever: i dinosauri si sono estinti, lui no

In questa notizia si parla di: carraro - dinosauri - estinti - forever

