Caro affitti e crisi del commercio la proposta anti crisi | Sgravi sull’Imu e bandi per la concessione di immobili ad uso non abitativo

In un contesto di crescente preoccupazione per l’aumento dei costi e la crisi del commercio, il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, propone misure concrete per alleggerire le spese e incentivare l’utilizzo degli immobili. Sgravi sull’Imu e bandi dedicati all’assegnazione di immobili non abitativi rappresentano un passo fondamentale per sostenere attività e cittadini in difficoltà, offrendo nuove opportunità di rilancio e sviluppo nel nostro territorio.

"Sgravi sull'Imu e bandi per la concessione di immobili ad uso non abitativo ai portatori di interesse per contrastare il caro affitti che colpisce il commercio". Sono queste le principali proposte che il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha formalizzato.

In questa notizia si parla di: crisi - caro - affitti - commercio

