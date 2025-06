Carnevale Olori nel direttivo nazionale

Un momento di grande orgoglio per Ascoli e il Carnevale locale, che si afferma come protagonista nel panorama nazionale. Con Marco Olori nel direttivo del Centro di coordinamento maschere italiane, la tradizione ascolana si rafforza, aprendo nuove opportunità di promozione e valorizzazione delle maschere e delle celebrazioni carnevalesche. Un risultato storico che rappresenta un passo importante per rafforzare l’identità culturale e l’eccellenza italiana in questa festività amata da tutti.

Il presidente dell'associazione Carnevale di Ascoli, Marco Olori, nel direttivo nazionale del Centro di coordinamento maschere italiane, autentico punto di riferimento per tutte le piĂą importanti manifestazioni carnascialesche lungo lo Stivale, come componente del collegio dei revisori dei conti. Un risultato storico che vede per la kermesse carnascialesca ascolana rappresentata all'interno della struttura direzionale del Centro che rappresenta tutte le piĂą importanti le maschere tradizionali a livello nazionale. Un orgoglio per il territorio, come dimostrato anche dalle congratulazioni che l'Amministrazione comunale di Ascoli ha voluto subito esternare, attraverso il sindaco Fioravanti, al presidente Olori e all'associazione "Il Carnevale di Ascoli".

