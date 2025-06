Carmine Padula compone la sigla ufficiale del festival Carpino in Folk

Il Maestro Carmine Padula, rinomato compositore e direttore d’orchestra, ha creato la sigla ufficiale del Festival Carpino in Folk, un appuntamento imperdibile che celebra le radici della musica popolare e l’anima della nostra terra. Con la sua maestria, Padula ha saputo catturare l’essenza di questo evento, rendendolo ancora più speciale e coinvolgente. Un’anticipazione che promette emozioni autentiche e un viaggio musicale indimenticabile.

Il Maestro Carmine Padula, rinomato compositore e direttore d’orchestra principalmente noto per le sue colonne sonore per il cinema e la televisione, ha composto la sigla ufficiale del Festival Carpino in Folk, uno degli eventi più attesi e significativi del nostro territorio, che si svolgerà nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Carmine Padula compone la sigla ufficiale del festival Carpino in Folk

In questa notizia si parla di: carmine - padula - sigla - ufficiale

Presentato oggi, presso l’Aula consiliare del Comune di Calvi Risorta, l’Accordo di valorizzazione del Castello angioino-aragonese, siglato tra la Direzione regionale Musei nazionali Campania e il Comune di Calvi Risorta. L’accordo rappresenta un passo fon Vai su Facebook

“La lunga notte”. Pubblicata la colonna sonora di Carmine Padula; Carmine Padula compone la sigla ufficiale del Festival Carpino in Folk; Vincenzo Malinconico, colonna sonora e sigla.

Carmine Padula compone la sigla ufficiale del festival Carpino in Folk - Il Maestro Carmine Padula firma la nuova sigla del Festival Carpino in Folk, tra tradizione popolare e sonorità sinfoniche. Come scrive foggiatoday.it

Biografia Carmine Padula - Carmine Padula è un giovanissimo compositore e pianista italiano nato a Foggia il 16 Settembre del 2000. Si legge su rockit.it