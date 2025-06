Carlos Cuesta 29 anni il più giovane allenatore della Serie A

Carlos Cuesta, 29 anni, è il più giovane allenatore della Serie A e sta facendo parlare di sé. La sua storia dimostra che passione, determinazione e idee innovative possono aprire le porte anche ai sogni più ambiziosi, senza bisogno di un passato da calciatore. Un esempio di come la volontà possa sfidare ogni aspettativa, portando a risultati sorprendenti nel calcio. La sua ascesa è una testimonianza vivente che...

Probabilmente si scopre di essere decrepiti se un allenatore non solo ha meno anni di te ma potrebbe essere, quasi, tuo figlio. E’ il caso di Carlos Cuesta, la nuova guida tecnica del Parma, che ha solo 29 anni. La sua storia è comune a tutti quelli che, senza un passato da calciatore, sono riusciti, con la forza delle idee e con una perseveranza dettata da un amore sconfinato per il gioco, a realizzare un sogno.. Nato nel 1995 a Palma de Maiorca, mentre studiava scienze motorie a Madrid, ha iniziato a scrivere sui social di ogni membro dello staff tecnico delle due squadre della capitale spagnola, fino a quando gli ha risposto l’allora allenatore dell’ Under 12 dell’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com