Carlos Augusto | Siamo l’Inter bisognava vincere! Il caldo? Per tutti

Carlos Augusto, protagonista dell’Inter, ci ha tenuto a sottolineare dopo il pareggio contro il Monterrey che la vittoria era d’obbligo. Senza cercare scuse, il brasiliano ha condiviso il suo pensiero sull’importanza di migliorare e di affrontare con determinazione le sfide future. Le sue parole riflettono la grinta e la voglia di crescere dei nerazzurri, perché per l’Inter, il successo non è un’opzione, ma una priorità.

Carlos Augusto voleva una vittoria dell’Inter contro il Monterrey, ma ha trovato solamente un pareggio. Il brasiliano non vuole scuse. Ecco le sue parole. BISOGNAVA VINCERE LA PARTITA – Le parole di Carlos Augusto su Mediaset dopo il pareggio dell’Inter all’esordio contro il Monterrey. Ecco cos’ha raccontato il brasiliano, che non ha voluto trovare alibi: « Conosco bene le squadre sudamericane e sono tutte così, non sono facili da affrontare. Lottano ogni pallone, dobbiamo essere attenti, abbiamo avuto occasioni e dovevamo approfittare. Il pareggio non è male, ma siamo l’Inter e dovevamo vincere. 🔗 Leggi su Inter-news.it