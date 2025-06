Carlos Augusto | Il passato è passato L'Inter deve vincere

Carlos Augusto, protagonista di un’intervista esclusiva su Dazn, ha infiammato l’attesa per l’apertura del Mondiale per Club: con passione e determinazione, il talento nerazzurro ha sottolineato che la vittoria è imperativa. Mentre i nerazzurri si preparano ad affrontare la sfida al Rose Bowl, il suo spirito competitivo promette di portare l’Inter verso un traguardo storico. La magia del calcio è pronta a scrivere nuove pagine di gloria.

Intervistato da Dazn, Carlos Augusto ha presentato la sfida di apertura del Mondiale per Club che vedrà i nerazzurri affrontare al Rose Bowl. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

