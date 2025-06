Carlos Augusto nel pre | Stiamo bene! Inter gioca per vincere

Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ci ha già mostrato la sua grinta e determinazione prima del match con il Monterrey. Nella notte californiana, ha sottolineato come la squadra stia lavorando sodo per ottenere il massimo risultato. La passione e la voglia di vincere sono evidenti, e i nerazzurri sono pronti a mettere in campo tutto il loro impegno. La sfida è alle porte e l’entusiasmo cresce: siamo pronti a vivere un’altra grande notte di calcio.

L’esterno dell’Inter Carlos Augusto, prima del match con il Monterrey, ha commentato su Dazn in questo modo la partita della notte giocata a Los Angeles. LE PRIME PAROLE – Nella notte, prima delle ore 3 italiane, sono passate le interviste di Dazn del pre- partita tra Monterrey e Inter. Tra i protagonisti che hanno rilasciato dichiarazioni c’è stato anche Carlos Augusto, l’esterno brasiliano partito titolare. Carlos Augusto ha detto: «Noi stiamo bene. Sappiamo che è un nuovo campionato, dobbiamo imparare dagli errori nel passato. Stiamo bene con il nuovo staff venuto ad aiutarci, vogliamo fare una grande competizione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Carlos Augusto nel pre: «Stiamo bene! Inter gioca per vincere»

