Carlos Augusto nel post | Iniziato male occasioni da sfruttare

L’esordio dell’Inter nel Mondiale per Club non ha sorriso ai nerazzurri, che si sono dovuti accontentare di un pareggio contro il Monterrey. Carlos Augusto, autore dell’assist che ha portato al gol del definitivo 1-1, ha commentato l’andamento della partita su Dazn, riconoscendo le occasioni da sfruttare e la strada da percorrere. La squadra ha dimostrato carattere, ma ora è fondamentale reagire e trasformare le opportunità in vittorie.

L’Inter ha trovato solo un pareggio all’esordio del Mondiale per Club contro il Monterrey. Carlos Augusto, esterno autore dell’assist del gol del definitivo 1-1, ha parlato così su Dazn. PRIMA PARTITA – L’esordio poteva andare decisamente meglio: l’1-1 tra Monterrey e Inter non è buon risultato per i nerazzurri. Carlos Augusto lo sa, così come lo sanno Cristian Chivu e Lautaro Martinez. Lo stesso Carlos Augusto ha voluto sottolineare: «Le squadre sudamericane sono difficili da affrontare, lottano su ogni pallone. Abbiamo iniziato male la partita, poi abbiamo trovato le misure. Dobbiamo approfittare di più delle occasioni che creiamo, dovevamo vincere. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Carlos Augusto nel post: «Iniziato male, occasioni da sfruttare»

In questa notizia si parla di: carlos - augusto - post - iniziato

Carlos Augusto: "Il passato è passato. L'Inter deve vincere" - Carlos Augusto, protagonista di un’intervista esclusiva su Dazn, ha infiammato l’attesa per l’apertura del Mondiale per Club: con passione e determinazione, il talento nerazzurro ha sottolineato che la vittoria è imperativa.

Schema perfetto su calcio di punizione e pareggio dell’Inter nel finale di primo tempo Palla dolcissima a scavalcare da parte di Asllani, pallone che arriva sui piedi di Carlos Augusto partito sul filo del fuorigioco e sponda al centro per Lautaro Martinez, che tu Vai su Facebook

Monterrey-, le interviste post-partita; FINALE Atalanta-Inter 0-2: Carlos Augusto, Lautaro e rossi, Inzaghi stacca Conte e Gasp; Carlos Augusto torna dall’infortunio: il suo commento sui social post Verona.

DAZN - Inter, Carlos Augusto: "Conosciamo la forza del gruppo" - Carlos Augusto, terzino dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pari contro il Monterrey: “Le squadre sudamericane sono difficili da affrontare perché lottano su ogni pallone. Segnala napolimagazine.com

Carlos a ITV: “Altre due partite per fare più punti possibili. Non cerchiamo scuse, dobbiamo…” - Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio con il Monterrey nel Mondiale per club. fcinter1908.it scrive