Carlos Augusto a Mediaset | Il pari non è male ma siamo l’Inter e dobbiamo vincere! Non mi piace trovare scuse

Carlos Augusto, esterno dell’Inter, non si ferma alle scuse dopo il pareggio al Mondiale per Club contro il Monterrey. Con un atteggiamento determinato, sottolinea che “il pari non è male, ma siamo l’Inter e dobbiamo vincere”. La sua voce svela la voglia di rivalsa e l’ambizione di raggiungere i propri obiettivi, dimostrando che nel calcio come nella vita, la mentalità vincente fa la differenza.

L’esterno dell’Inter, Carlos Augusto, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto al Mondiale per Club contro il Monterrey. Intervenuto nel corso del postpartita di Monterrey Inter, esordio al Mondiale per Club per i nerazzurri, Carlos Augusto ha parlato così ai microfoni di Sport Mediaset. SULLA PARTITA – « Conosco bene le squadre sudamericane, sono tutte così, non sono squadre facili da affrontare, sono squadre che lottano su ogni pallone. Dobbiamo essere attenti, abbiamo delle occasioni e dovevamo approfittarne. Sicuramente il pareggio non è male, ma siamo l’Inter e dobbiamo vincere. Adesso vediamo le altre due partite e speriamo di vincere » CHE SENSAZIONE C’È? – « Una competizione nuova per tutti, fa caldo per tutti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carlos Augusto a Mediaset: «Il pari non è male ma siamo l’Inter e dobbiamo vincere! Non mi piace trovare scuse»

In questa notizia si parla di: inter - carlos - augusto - mediaset

Carlos Augusto: "Il passato è passato. L'Inter deve vincere" - Carlos Augusto, protagonista di un’intervista esclusiva su Dazn, ha infiammato l’attesa per l’apertura del Mondiale per Club: con passione e determinazione, il talento nerazzurro ha sottolineato che la vittoria è imperativa.

Chivu a Sportmediaset: "La risposta dei ragazzi è stata meravigliosa, si sono subito messi a disposizione malgrado qualche cicatrice che è rimasta. 3-5-2? Guardate troppo i numeri, i sistemi. Cercheremo di essere una squadra fluida e asimmetrica. Vogliamo Vai su Facebook

Inter, Carlos Augusto: “Squadre sudamericane difficili da affrontare. Cominciato male, ma abbiamo…”; Inter, Carlos Augusto: La rabbia per lo scudetto perso ci aiuterà. Bisseck: Abbiamo grandi chances di vincere; Inter, Carlos Augusto: Abbiamo studiato i derby persi. Visto perché serve gente forte in panchina?.

Carlos Augusto: «Siamo l’Inter, bisognava vincere! Il caldo? Per tutti» - Carlos Augusto voleva una vittoria dell'Inter contro il Monterrey, ma ha trovato solamente un pareggio. Lo riporta inter-news.it

Carlos Augusto a SM: "Non mi piace trovare scuse, il pari non è male ma siamo l'Inter e dobbiamo vincere" - Inter, match che nella scorsa notte ha segnato l'esordio della squadra di Chivu in questo Mondiale per Club. Riporta msn.com