Carlos Augusto a Inter TV | Non mi piace cercare scuse contro il Monterrey si poteva vincere

Carlos Augusto si è distinto contro il Monterrey, dimostrando doti e determinazione che hanno acceso l'entusiasmo dei tifosi interisti. Nonostante alcune criticità, il brasiliano ha regalato un assist e prestazioni di alto livello, mettendo in campo tutta la sua grinta. La sua intensa prova conferma quanto sia fondamentale per l'Inter, anche quando le sfide sono dure. Alla fine, la squadra può e deve puntare sempre al massimo, perché la vittoria è alla portata di tutti!

Contro il Monterrey, Carlos Augusto è stato uno dei migliori in campo. Autore di un assist e di una grande prestazione, il brasiliano ha commentato la partita a Inter TV. Un assist e un'ottima prestazione complessiva per Carlos Augusto contro il Monterrey. Complice le condizioni fisiche non ottimali di Federico Dimarco, il brasiliano è partito immediatamente titolare nella prima del Mondiale per Club figurando subito tra i migliori in campo. Le sue parole dopo la partita a Inter TV. LA PARTITA – «È chiaro che n on mi piace cercare scuse ma qui fa troppo caldo. Per tutte e due le squadre. All'inizio della partita non abbiamo fatto molto bene ma poi siamo migliorati.