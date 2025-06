Carlos Augusto a Dazn | Stiamo bene dobbiamo imparare da quello che abbiamo sbagliato

Carlos Augusto, prima del debutto dell’Inter al Mondiale per Club contro il Monterrey, ha ricordato l’importanza di imparare dai propri errori e di mantenere la concentrazione. Le sue parole riflettono fiducia e determinazione, elementi fondamentali per affrontare questa sfida internazionale. La squadra si presenta compatta e motivata, pronta a fare bella figura sulla scena mondiale. La partita promette emozioni e opportunità di crescita: ora, tutto è nelle loro mani.

Carlos Augusto ha parlato prima del fischio d’inizio del match d’esordio dell’Inter col Monterrey al Mondiale per Club: le sue parole. L’attesa è finita. Finalmente l’ Inter farà il suo esordio al Mondiale per Club nella partita contro il Monterrey. Prima del fischio d’inizio, il difensore nerazzurro Carlos Augusto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. LE PAROLE DI DAZN – « Noi stiamo bene, sappiamo che è un nuovo campionato e dobbiamo imparare da quello che abbiamo sbagliato. Quello è il passato. E quello che mi ripeto adesso. Stiamo bene, ripeto. Abbiamo uno staff che è venuto ad aiutare e penso che saremo in grado di fare un bel torneo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carlos Augusto a Dazn: «Stiamo bene, dobbiamo imparare da quello che abbiamo sbagliato»

