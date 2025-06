Carlos Augusto a DAZN | Pareggio? Contro queste squadre è difficile e faceva caldo Sull’impatto di Chivu dico questo

Carlos Augusto, esterno dell’Inter, ha analizzato il difficile pareggio contro Monterrey nel Mondiale per Club, evidenziando le sfide di un match complicato e le alte temperature. La sua lucidità e determinazione emergono nelle parole, sottolineando come la squadra abbia affrontato le avversità con carattere e volontà di migliorare. Le sue dichiarazioni rivelano l’importanza di mantenere concentrazione e spirito di squadra, aspetti fondamentali per i prossimi impegni.

Le parole di Carlos Augusto, esterno dell’Inter, dopo il pareggio per 1-1 contro il Monterrey nel Mondiale per Club. I dettagli. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel postpartita di Monterrey Inter, esordio nel Mondiale per Club per i nerazzurri, Carlos Augusto ha parlato così. Il laterale brasiliano ha mostrato grande lucidità nell’analisi, riconoscendo le difficoltà incontrate dalla squadra e sottolineando la volontà di crescere sotto la guida del nuovo allenatore. RISULTATO – «Le squadre sudamericane sono difficili da affrontare: lottano su ogni pallone. Abbiamo approcciato non benissimo il match, dovevamo vincere: ora abbiamo due partite su cui dobbiamo trovare punti». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carlos Augusto a DAZN: «Pareggio? Contro queste squadre è difficile e faceva caldo. Sull’impatto di Chivu dico questo»

In questa notizia si parla di: carlos - augusto - pareggio - dazn

Carlos Augusto: "Il passato è passato. L'Inter deve vincere" - Carlos Augusto, protagonista di un’intervista esclusiva su Dazn, ha infiammato l’attesa per l’apertura del Mondiale per Club: con passione e determinazione, il talento nerazzurro ha sottolineato che la vittoria è imperativa.

DAZN - Josep Martinez ha mimato il gesto delle manette quando Chiffi è stato richiamato al monitor per revisionare il fallo di mano di Bisseck. JM. Le iniziali sono le stesse. Vai su Facebook

Carlos Augusto: Squadre sudamericane difficili da affrontare. Campo diverso, ma niente scuse; Mondiale per Club: inizia con un pareggio il cammino dell'; Genoa - Inter in Diretta Streaming.

DAZN - Inter, Carlos Augusto: "Conosciamo la forza del gruppo" - Carlos Augusto, terzino dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pari contro il Monterrey: “Le squadre sudamericane sono difficili da affrontare perché lottano su ogni pallone. Segnala napolimagazine.com

Carlos Augusto: "Squadre sudamericane difficili da affrontare. Campo diverso, ma niente scuse" - Inter ai microfoni di DAZN si presenta anche Carlos Augusto, autore dell'assist per il pareggio di Lautaro Martinez: "Le squadre sudamericane sono difficili da affrontare, lott ... msn.com scrive